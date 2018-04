SEC investiga Merrill Lynch sobre relação com Enron O banco norte-americano de investimentos Merrill Lynch está sendo investigado pela Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM norte-americana) por assuntos relacionados com a Enron. "Estamos em contínuas discussões com os membros da SEC, que expressaram preocupações sobre o papel da Merrill Lynch em determinados assuntos relativos à Enron. Discordamos das visões da comissão e estamos em processo de responder sobre o assunto", disse o banco. A Merrill Lynch não especificou a natureza da desavença e o porta-voz da companhia não quis comentar o assunto. Um item que tem sido visto com vigilância pelos investigadores do Congresso norte-americano é a venda, em 1999, de uma operação na Nigéria realizada pela Enron à Merrill Lynch. Os investigadores sugerem que a transação pode ter sido destinada a inflar artificialmente os lucros da Enron. A Merrill Lynch nega essa afirmação.