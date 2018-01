SEC: novas regras desagradam analistas Há quase um mês em vigor, as novas regras para divulgação de informações do mercado norte-americano vêm causando desconforto para os analistas e elogios entre associações de pequenos investidores. Chamadas de "Fair Disclosure" (divulgação justa), as normas elaboradas pela Securities and Exchange Commission (SEC), o órgão regulador americano, exigem que a divulgação de dados sensíveis e estratégicos de uma companhia aberta seja feita ao mesmo tempo para analistas e todos os investidores. Pela nova legislação, as empresas não podem mais dar acesso exclusivo e antecipado a informações importantes para analistas, prática comum anteriormente durante reuniões fechadas e teleconferências. O presidente da SEC, Arthur Levitt, fez um balanço das primeiras semanas de uso da nova regra. "As reclamações após a implementação do ´Fair Disclosure´ revelam claramente que algumas empresas estavam se comunicando com os analistas de maneira totalmente inadequada", afirmou Levitt. Analista diz que trabalho ficará difícil O analista de telecomunicações do banco de investimentos Morgan Stanley Dean Witter, Luiz Carvalho, observou uma mudança radical desde o dia 23 de outubro, quando a nova regra entrou em vigor. Segundo ele, as empresas hoje não querem mais falar com o analista nada que não tinha sido divulgado antes para todas as pessoas, temendo ferir a nova legislação. Segundo Carvalho, o "Fair Disclosure", além de tornar o trabalho mais difícil para todos os analistas, vem causando mais oscilações no mercado. "A probabilidade de se ter surpresa com o resultado de uma empresa ficou maior", explicou. Antes, disse ele, quando os analistas tinham acesso aos executivos das empresas, eles checavam seus dados antes de soltar relatórios e guiar suas expectativas. "A nova regra aumentou a ´justiça´ ao favorecer o pequeno investidor, mas elevou o grau de oscilação das cotações também porque provocou maior dispersão de projeções entre os analistas."