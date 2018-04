Seca provoca perda de 12,4% da safra gaúcha A estiagem já provoca uma perda de 12,4% da produção inicial esperada nas quatro principais culturas de verão no Rio Grande do Sul. O porcentual representa 2,063 milhões de toneladas a menos de grãos de soja, milho, feijão e arroz. O balanço foi apresentado nesta quinta-feira pelo secretário da Agricultura, José Hermeto Hoffmann, durante reunião extraordinária do Fórum Permanente de Monitoramento do Tempo e Clima para a Agricultura do Estado, que traça prognósticos do comportamento meteorológico. Os dados são parciais, pois reúnem informações recolhidas pela Emater em 115 escritórios municipais até esta quinta. No primeiro levantamento, divulgado no dia 18, foram utilizados dados de 250 escritórios até a primeira semana de janeiro, que indicaram perda estimada em 2,76% da safra.