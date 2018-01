Secovi: ações locatícias caíram em dezembro O volume total de ações locatícias na capital paulista apresentou redução de 19,5% em dezembro, relativamente ao mês de novembro. De acordo com dados levantados pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP) no Tribunal de Justiça (Departamento Técnico de Primeira Instância - Divisão Técnica de Distribuição Cível), registraram-se em dezembro 1.34 ações contra 2.403 ações no mês anterior. As quedas dos números de ações foram verificadas nas consignatórias e nas por falta de pagamento, com índices de 30 7% e 25,9%, respectivamente. Porém, para as ordinárias e as renovatórias houve aumento de 119,5% e 31,9%, pela ordem. No acumulado do ano 2000, as ações por falta de pagamento responderam por 93% do total, as ordinárias representaram 4%, as renovatórias 2% e as consignatórias 1% do universo.