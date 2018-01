Secovi: aluguéis baixaram 0,8% em maio Pesquisa mensal do comportamento do mercado de locação residencial na cidade de São Paulo, realizada pelo Sindicato da Habitação (Secovi-SP), revela uma queda nos preços dos aluguéis dos contratos firmados em maio. A redução ficou em torno de 0,8%. Segundo essa entidade, o tempo médio que um imóvel demorou para ser alugado nos primeiros meses do ano foi de 3,4 meses. A demora maior ou menor para alugar depende do estado de conservação da unidade. O vice-presidente da área de Locação do Secovi-SP, Sérgio Lembi, diz que "os inquilinos estão mais exigentes, aceitando somente imóveis em condições razoáveis para serem usados".