Secovi: consórcio imobiliário internacional O Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Locação de Imóveis Residenciais e Comerciais do Estado de São Paulo (Secovi-SP) participará de um consórcio imobiliário internacional. O grupo conta atualmente com 23 países. Por meio do consórcio, interessados poderão consultar e comprar imóveis de todos os países participantes. Ainda há questões operacionais em discussão, como o suporte das transações - talvez a Internet - e os agentes de crédito imobiliário dispostos a entrar na operação.