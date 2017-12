Secovi: cresce o número de imóveis vendidos Pesquisa realizada em outubro pela Secovi (Sindicato da Habitação) sobre o mercado imobiliário mostrou que o lançamento de imóveis este ano deve ser o maior dos últimos seis anos. Em outubro, o Índice de Velocidade de Vendas (IVV), que mede a quantidade de imóveis vendidos sobre o volume total de produtos ofertados ao mercado, correspondeu a 8,5%, acima dos 8,3% registrados em setembro. O IVV médio no ano ficou sem variação, em 8,7%. Já o número de unidades de apartamentos vendidos registrado de janeiro a outubro foi de 12.334, 35,3% acima do volume registrado no mesmo período do ano passado. A pesquisa demonstra que os apartamentos com dois dormitórios apresentaram o melhor desempenho, com 10,4% das vendas. Os apartamentos com três dormitórios tiveram um índice de 9,2%.