Secovi não constata aumento no atraso de aluguéis Pesquisa do Secovi-SP (sindicato da habitação) revela que o nível de atrasos de pagamento de aluguéis no primeiro trimestre deste ano manteve-se nos mesmos parâmetros do final do ano passado. Somente os imóveis de dois dormitórios tiveram um pequeno aumento na impontualidade. Essa é a constatação de cerca de 30% das imobiliárias consultadas na capital paulista. Em termos de prazo, a maior parte dos inquilinos impontuais - cerca de 53,4% - acabam pagando aluguel e encargos até 15 dias após o vencimento. Considerando o total de impontuais como 100%, os segmentos que possuem maior incidência de atrasos estão nas locações com valores entre R$ 451 e R$ 750, cerca de 30,6%. Nos aluguéis entre R$ 301 e R$ 450, a participação no total de impontuais foi de 27,5%. O levantamento apontou ainda que dos inquilinos com contratos de valor até R$ 300 - aproximadamente 57,1% - efetuam seus pagamentos dentro de 15 dias. Mesmo período foi verificado em 49% dos atrasos em aluguéis de valores superiores a R$ 750. Outro dado indica que o menor porcentual de atrasos situou-se em locações inferiores a R$ 300, alcançando índice de 15,3%.