Secovi prevê 300 mil unidades do 'Minha Casa' no ano O vice-presidente de Habitação do Sindicato das Empresas de Compra, Locação e Administração de Imóveis Comerciais de São Paulo (Secovi-SP), Flávio Prando, afirmou hoje esperar que, até o fim do ano, o número de contratações do programa habitacional "Minha Casa, Minha Vida" pela Caixa Econômica Federal (CEF) fique entre 250 mil e 300 mil unidades. Prando ressaltou que o volume estimado é inferior à meta divulgada pela Caixa, de 400 mil unidades.