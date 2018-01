Secovi sugere indexador único para setor imobiliário O presidente do Sindicato da Habitação (Secovi-SP), Romeu Chap Chap, defendeu em encontro hoje com o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, a criação de um indexador único para o setor imobiliário. Ele observa que o mercado financeiro trabalha com o juro limitado a 12% ao ano e corrigido pela Taxa Referencial (TR). Atualmente, a TR favorece os mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), devido ao uso de um redutor que ameniza as oscilações da cesta de índices que a origina. Chap Chap observa ainda que a variação da TR em 2002 foi de apenas 2,8%. No entanto, ele diz que as incorporadoras não podem utilizar a Taxa Referencial em seus financiamentos. A maioria dos planos diretos entre incorporadoras e compradores é corrigido por um índice de custos da construção, que ficou em média 12% em 2002, equiparando-se à taxa de inflação medida pelo IPCA, embora esse índice seja aplicado até a entrega das chaves. Depois disso, segundo o presidente do Secovi, as parcelas são corrigidas por índices de preços como o IGP-M (que no ano passado teve um aumento de 25,3%) ou o IGP-DI (alta de 24,4%). O presidente do Secovi diz que, como não há indexação salarial, esse reajuste de 25% tende a causar inadimplência. Ele comenta que a solução seria a criação de um índice único para o sistema imobiliário e, principalmente, a adoção de programa macroeconômico para reduzir a inflação e a correção desses financiamentos.