Secretaria de Direito Econômico convocará Varig e TAM A Secretaria de Direito Econômico (SDE) enviará ofício na próxima segunda-feira para a Varig e a TAM convocando as duas empresas aéreas para uma audiência que deverá ocorrer nas próximas duas semanas. A informação é do secretário da SDE, Daniel Goldberg, ao Grupo Estado. A Secretaria aguarda o recebimento do contrato de associação assinado esta semana pelas duas empresas, para análise. Além disso, Goldberg antecipou que a Secretaria solicitará informações sobre o acordo operacional entre as duas empresas (em vigor desde março) para fundamentar a avaliação do processo de fusão das empresas. Algumas das informações que serão solicitadas são: a evolução da taxa de ocupação dos aviões, da demanda de passageiros e dos preços praticados desde que as empresas passaram a atuar em conjunto. A SDE já vem sendo informada sobre o processo e recebeu há cerca de três semanas o projeto básico do documento de associação. Uma das preocupações da Secretaria é checar se houve alguma diferença no contrato.