Secretaria de Imprensa nega que Lula responderá a boatos A Secretaria de Imprensa da Presidência da República negou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará qualquer pronunciamento para responder aos boatos de ontem no mercado financeiro. Lula, segundo a Secretaria de Imprensa, passou boa parte da manhã reunido com os ministros da Fazenda, Antonio Palocci, do Planejamento, Guido Mantega e da Casa Civil, José Dirceu, para discutir apenas o Orçamento da União.