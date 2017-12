Secretaria de Previdência fiscalizará fundo de pensão da Varig A Secretaria de Previdência Complementar (SPC), que regula os fundos de pensão no País, despachou dois auditores para fazerem fiscalização no Aerus, fundo de pensão da Varig, depois de receber as atas da demissão do ex-presidente da entidade, Odilon Junqueira. O objetivo é checar como foi feita a destituição do executivo. Hoje, no fim da tarde, numa carta aberta, um membro do conselho da instituição indica que pode ter havido irregularidade na demissão do executivo e que há o risco de uso indevido dos recursos do fundo. "Espero que a Secretaria de Previdência Complementar apure os fatos ocorridos recentemente no Aerus, sob pena de milhares de participantes e pensionistas serem prejudicados em seus direitos", registra o conselheiro Celso Klafke. Para ele, apesar de a ata da demissão ser relativa ao último dia 3, ele diz que, até onde saiba, não ocorreu reunião neste dia. A SPC confirmou o envio dos fiscais ao Aerus para verificar em que condições foi a destituição. Além disso, Klafke disse que é contra a idéia de usar reservas do Aerus numa eventual capitalização da empresa. A alternativa é defendida, segundo ele, pela Trabalhadores do Grupo Varig (TGV). "Não defendo que o Aerus invista na Varig, mas que cada trabalhador que queria fazer isso faça", contra-argumentou o coordenador da TGV, Márcio Marsillac, citando que uma pesquisa mostra que 80% dos ouvidos têm interesse em usar a alternativa. O próprio fundo informou aos participantes que, até que a SPC emita parecer sobre o assunto, a diretora de seguridade e administração do Aerus, Andrea Vanzillotta, responderá pelo fundo. Na prática, com isso, o novo presidente indicado, o ex-procurador da Fazenda Nacional, Ricardo Lodi Ribeiro não assume o cargo. Divergência interna Para um executivo que acompanha o assunto, a nova frente de divergência interna atrapalha o processo de recuperação, já que o Aerus é o maior credor privado da empresa e tem peso importante no processo. Klafke, que é da Federação Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Fentac), ligado à CUT, lembrou que Junqueira vinha se opondo à proposta realizada pela Varig Log e por isso teria sido demitido. Em entrevista ao Estado, o ex-presidente do Aerus defendeu a mesma versão. Klafke vai além e diz que chegou a ser procurado pelo presidente da Varig, Marcelo Bottini, se votaria numa eventual demissão de Junqueira. Recentemente, Bottini negou que tenha havido queda de braço com o ex-presidente do Aerus. Procurados para comentar o assunto, a companhia aérea não retornou as ligações até o início da noite. Uma fonte informou que hoje mesmo o presidente da Varig encaminhou aos conselheiros do Aerus um e-mail convocando para uma reunião amanhã. "Face aos últimos acontecimentos envolvendo o Instituto Aerus, estamos convocando em caráter de emergência os senhores conselheiros para uma reunião extraordinária a se realizar 11 de abril", diz o comunicado.