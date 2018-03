Secretaria instaura processos contra administradoras de cartões A Secretaria de Direito Econômico (SDE)instaurou hoje seis novos processos administrativos contra operadoras de cartões de crédito para investigar denúncias de envio de cartões de crédito não solicitados pelo cliente. Essa prática fere um acordo firmado em 1998, entre as operadoras, por meio da Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito com o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) da SDE. Os seis novos processos são contra a Fininvest, Credicard, e a Real Administradora de Cartões e Serviços, que foram denunciados pelo Procon de Santa Catarina, por consumidores e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Na última sexta-feira, o DPDC já havia instaurado oito processos contra outras administradoras de cartões, pela mesma acusação.