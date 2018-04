Secretaria sugeriu venda de ativos da Petrobras A Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (Seae), responsável pela identificação de atos de concentração de mercado, chegou a sugerir à Agência Nacional do Petróleo (ANP) que obrigasse a Petrobras a vender refinarias, em estudo feito na época da regulamentação da abertura do mercado de combustíveis, no ano passado. Segundo o secretário Cláudio Considera, a alienação de ativos em refino seria a medida mais eficaz para estabelecer a concorrência no setor. "Achamos que dificilmente alguém construiria refinaria no Brasil agora. Há excesso de oferta no mundo", afirmou o secretário. A ANP, porém, decidiu por não seguir a recomendação, que constava de um relatório com diversas sugestões para a regulamentação do setor. "A ANP achou que não era adequado naquele momento", disse Considera. O documento foi elaborado a partir de um encontro com técnicos da agência e representantes do mercado para discutir o modelo do mercado aberto e foi apresentado em reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) no dia 5 de dezembro. Na época, o embaixador Sebastião do Rego Barros, atual diretor-geral, que falou esta semana sobre a possibilidade de venda de ativos da empresa, também não havia assumido o cargo. O ex-diretor da agência David Zylbersztajn, que já havia deixado a agência, afirmou que a decisão pela venda de ativos da estatal não cabe à ANP, mas aos órgãos de defesa da concorrência. "À ANP cabe instruir os processos da Secretaria de Direito Econômico (órgão vinculado ao Ministério da Justiça)", explicou. "E já o fizemos, inclusive sugerindo a desconcentração na área de gás, com o fim dos interesses cruzados da Petrobras", lembrou. "O Ministério da Fazenda representa o Tesouro, que é dono da Petrobras. Por que o Tesouro não tomou as medidas?", indagou Zylbersztajn. Considera acredita que, apesar de optar por manter o poder da Petrobras, o governo criou um ambiente propício à concorrência com o livre acesso às instalações da estatal e isenção de impostos nas importações de derivados. "Essa discussão sobre monopólio é uma bobagem. A importação é livre", destacou. Mas a idéia de que a companhia deve perder tamanho ganha força no mercado, principalmente entre as empresas que pretendem disputar espaço com Petrobras. Gasolina Considera questiona a polêmica criada em torno do preço da gasolina. "Quando existe liberdade de importação, não existe o conceito de abuso de preços. Se a Petrobras sobe demais o preço, outras empresas trazem produtos de fora", explicou. Segundo ele, as reclamações são motivadas pelo fato de a empresa ser estatal, pois no setor de alumínio, exemplificou, os preços também seguem o mercado internacional e ninguém reclama. "As pessoas acham que se pode controlar os preços. Não é mais assim, não deve ser assim. Senão vamos fechar o mercado de novo e vai ocorrer como no passado: quando as empresas tinham prejuízo e o governo cobria, até que tivemos que privatizar alguns setores", disse.