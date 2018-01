Secretário da Camex diz que decisão do Mercosul foi "tática" O secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Mário Mugnaini, afirmou que a decisão do Mercosul de suspender as negociações com a União Européia foi "tática". Ele está hoje em Bruxelas para acompanhar as reuniões técnicas entre a capital européia e o Mercosul. Mugnaini ainda acredita que os dois blocos podem chegar a um acordo em outubro, prazo estabelecido pelos governos. Para o secretário-executivo, porém, tudo indica que o acordo não será "completo".