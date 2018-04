Secretário da CNBB elogia acordo do Brasil com FMI O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Raymundo Damasceno, defendeu hoje o acordo do Brasil com o Fundo Monetário Internacional (FMI), argumentando que o novo contrato será um instrumento importante para o governo brasileiro superar a crise cambial. É a primeira vez, na atual crise econômica, que a cúpula da igreja católica manifesta preocupação com a questão da instabilidade econômica. "Para o momento, sem dúvida nenhuma (o acordo) foi importante para a superação da crise que não estava passando. Parece que hoje o mercado está um pouco mais tranqüilo, como vocês informaram, não é mesmo?", disse dom Damasceno, após se reunir, hoje pela manhã, com o candidato à Presidência da República do PSB, Anthony Garotinho. Na verdade, o mercado viveu mais um dia tenso. Admitir aspectos positivos na ida do Brasil ao FMI é uma opinião que contrasta com os históricos posicionamentos de dirigentes da CNBB nos últimos oito anos. Há dois anos, a entidade patrocinou, em conjunto com o Movimento dos Sem-Terra (MST) e o PT, um plebiscito para saber se o País deveria manter o pagamento da dívida externa. A CNBB, à época, não só patrocinou o plebiscito como defendeu a ncessidade de uma revisão no pagamento da dívida brasileira. Ainda na linha crítica em relação ao governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, a CNBB participou nos últimos de todos grandes atos promovidos pela oposição, como a Marcha dos Cem Mil, a grande passeata do Movimento do Sem-terra em Brasília. E também sempre contestou as exigências impostas ao Brasil pelas instituições financeiras internacionais. Dom Damasceno frisou, no entanto, que não poderia fazer comentários técnicos sobre o assunto por desconhecer os detalhes do acordo com o Fundo. Em conversa com jornalistas, dom Damasceno soube que a cotação do dólar havia recuado de R$ 3,20 para R$ 3,16 pela manhã, um dia depois de o Banco Central (BC) ter adotado, em conjunto com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), medidas para evitar que os investidores fujam dos Fundos de Investimento Financeiro. Ontem à tarde, no entanto, o dólar voltou a subir, sendo cotado a R$ 3,21.