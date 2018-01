Secretário da Fazenda nega insatisfação com pacote O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, negou nesta quinta-feira que o adiamento da divulgação das medidas para "destravar" o crescimento do país tenha alguma relação com insatisfações sobre as ações que deverão ser tomadas. Segundo ele, a divulgação do pacote foi adiada "apenas por uma questão de oportunidade". "Não tem nada haver com insatisfação com relação ao pacote, nem com conta que não fecha", afirmou Almeida a jornalistas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu na quarta-feira adiar para janeiro a divulgação das medidas que estão sendo costuradas pela equipe econômica para tentar acelerar o crescimento do país. O secretário também negou que a decisão tomada pelo governo em elevar o valor do salário mínimo para 380 reais a partir de abril de 2007 tenha sido uma derrota para o ministro da Fazenda, Guido Mantega. O ministro defendia a proposta de elevar o valor do mínimo para 367 reais, ante os atuais 350 reais. Almeida classificou como importante o mecanismo estabelecido para corrigir o valor do mínimo nos próximos anos, que levará em conta a inflação apurada no ano anterior e a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. "Tivemos uma regra de longo prazo do salário mínimo que se nós tivéssemos hoje não teríamos os aumentos que nós tivemos nas nossas despesas correntes", disse. Em relação ao reajuste da tabela do imposto de renda, que entrará em vigor a partir de 1o de janeiro de 2007, Almeida disse que o impacto será "muito baixo".