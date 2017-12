Secretário da Receita recebe missão do fisco argentino O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, recebe amanhã missão do Fisco da Argentina chefiada pelo presidente da Agência Federal de Ingressos Públicos (Afip), Alberto Abad. Um dos objetivos do encontro, segundo informações da Assessoria de Imprensa da Receita, é a aprovação de uma agenda integrada de atividades entre as administrações tributárias do Brasil e da Argentina. A agenda envolve o intercâmbio de informações, a integração de processos aduaneiros e dos sistemas de comércio exterior dos dois países (Siscomex e Maria), entre outras medidas. Alberto Abad estará acompanhado do diretor-geral de Impostos da Argentina, Horácio Castagnola, e do assessor especial da Afip, Mário Rosselló. Pelo lado brasileiro, Rachid terá ao seu lado todos os secretários-adjuntos da Receita Federal e o adido tributário brasileiro em Buenos Aires, Agenor Manzano. O encontro das duas equipes acontecerá das 10 horas às 13 horas, na sala de reuniões da Receita no Ministério da Fazenda.