Secretário de Comércio dos EUA vai à China visando exportar O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, iniciou nesta segunda-feira uma visita oficial à China, cujos objetivos principais são buscar um aumento da presença empresarial americana no país asiático. Gutiérrez se reuniu em Pequim com seu colega chinês, Bo Xilai, e deve assistir à assinatura de vários acordos empresariais entre firmas americanas e chinesas, entre elas a gigante de telecomunicações Motorola e a multinacional de entretenimento Twentieth Century Fox, informou a embaixada dos EUA. O responsável de Comércio americano lidera uma delegação de 25 empresários dos EUA. Ele também deve reunir-se com a vice-primeira-ministra, Wu Yi, e visitar a cidade de Xangai, principal centro financeiro e empresarial do país. Washington acusa Pequim de ser responsável pelo grande déficit americano no comércio bilateral, já que o iuane, a moeda chinesa, não está liberalizada, e a China só permite que seu preço em relação ao dólar oscile ligeiramente (sempre dentro de uma faixa que não o deixa subir muito acima dos 2%). Para os EUA, essa política mantém o iuane artificialmente barato, a fim de estimular as exportações da China. Porém, o certo é que a moeda chinesa está começando a ser liberalizada, e na última semana atingiu seu valor máximo em relação ao dólar (em torno dos 7,8 iuanes por dólar, contra os 8,2 de um ano e meio atrás). Em resposta a isto, a imprensa oficial publicou as declarações de Mei Xunyu, economista da Academia Chinesa de Comércio Exterior. Segundo ela, "é pouco realista crer que a tendência vai mudar. Por outro lado, o superávit comercial da China com os EUA aumentará a curto prazo". A defesa dos direitos de propriedade intelectual em produtos audiovisuais e de outros setores também será um dos principais temas a serem discutidos por Gutiérrez com os responsáveis econômicos chineses, afirmou o Departamento de Comércio dos EUA. Por isso, Gutiérrez participará de uma mesa-redonda sobre direitos de propriedade intelectual e visitará um estúdio cinematográfico chinês, segundo a agenda prevista. Os esforços de Gutiérrez para melhorar as relações comerciais com Pequim serão continuados em dezembro pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, que também realizará uma viagem oficial à China.