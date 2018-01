Secretário de Fazenda do Rio deixa o cargo

RIO - Em meio a uma crise financeira que projeta um rombo de R$ 19 bilhões nas contas públicas do governo do Estado do Rio, o secretário de Fazenda, Julio Bueno, deixará o cargo nesta terça-feira, dia 19.

O novo titular da pasta será o atual diretor-presidente do Rioprevidência, Gustavo Barbosa, informou a assessoria de imprensa do governo fluminense.

As respectivas exoneração e nomeação serão publicadas no Diário Oficial desta terça-feira, 19, segundo o governo do Estado.