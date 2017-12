Secretário diz que não haverá redução da Cofins O secretário-adjunto da Receita Federal, Ricardo Pinheiro, afastou, hoje, a possibilidade de o governo federal reduzir a alíquota da Cofins em função do excesso de arrecadação das receitas federais. Segundo Pinheiro, não há necessidade de "mea-culpa" do governo em relação à calibragem da nova alíquota da Cofins de 7,6% com o fim da cobrança cumulativa do tributo em fevereiro deste ano. O secretário-adjunto reiterou que a previsão da Receita é a de que a arrecadação da Cofins este ano venha a ter um crescimento real de cerca de 10%. Mas alertou que é preciso "depurar" os dados para se ter uma melhor avaliação do comportamento da arrecadação com as recentes mudanças na legislação do tributo, entre elas a cobrança sobre as importações e a retenção na fonte da Cofins.