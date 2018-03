Secretário do RS está confiante em missão à China Prossegue a reunião entre a missão técnica brasilerira que foi à China tratar dos problemas com a soja e o Ministério da Quarentena da China. Participam da reunião, técnicos brasileiros, o governador Germano Rigotto, técnicos e o embaixador brasileiro na China, Alfonso Celso de Ouro Preto. Se prevê que a missão dê uma coletiva logo após o encontro. A Agência Estado ouviu o secretário de desenvolvimento em assuntos internacionais do Rio Grande do Sul, Luiz Roberto Andrade Ponte, que participou de uma reunião no Ministério do Comércio Exterior da China. Ele disse que "o problema da soja alegado pelos chineses, é puramente técnico. Talvez ainda hoje se tenha boas novidades sobre a soja".