Secretário do Tesouro considera que emissão foi um sucesso O secretário-adjunto do Tesouro Nacional, José Antonio Gragnani, disse que a emissão de títulos em reais foi um sucesso e atingiu o objetivo do Tesouro que era desenvolver um novo mercado de títulos em reais. "Acho que tivemos sucesso nesta colocação, atingimos novos investidores e isso mostra a confiança do investidor no mercado brasileiro", disse o secretário à Agência Estado. Para Gragnani, o êxito da operação mostra que os investidores acreditam nos fundamentos da economia brasileira. "Isso mostra mais uma vez que o Brasil mudou e os fundamentos da economia são sólidos", disse Gragnani. "Os investimentos dependem da solidez do mercado, havendo solidez o investidor aparece", continuou. Para ele, a crise política é pontual e não afeta os fundamentos econômicos. "Os fundamentos da economia não foram construídos da noite para o dia e isso não se destrói facilmente. Estamos colhendo os frutos disso", avaliou. O secretário disse que o cupom de juros, de 12,50% ao ano, que serão pagos pelo Global BRL 2016, ficaram próximos da taxa de operação e dentro do que era o mercado", afirmou. "O mercado mostrou que era esse o nível e eu acredito no mercado", completou Gragnani.