Secretário do Tesouro diz que aumento da taxa Selic é temporário O aumento da taxa básica de juros, a Selic, é temporário, de acordo com o secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy. Ele lembrou que a taxa de juro real - juro nominal descontada a inflação - cai quando a inflação retrocede e a taxa real é a que interessa para a contabilidade da dívida. Levy prevê queda dos juros em 2005, mas não esclareceu se estava se referindo à Selic ou à taxa de juros real. Ele lembrou que a inflação este ano vai ficar dentro da banda prevista no sistema de metas, o que não ocorreu nem em 2001 nem em 2002.