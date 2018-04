Secretário do Tesouro dos EUA adia apresentação de pacote

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Timothy Geithner, adiou para terça-feira, 10, a exposição do plano de recuperação financeira para o país, levando em consideração que o Congresso norte-americano e as autoridades da administração do presidente Barack Obama precisarão da segunda-feira - data original do anúncio - para debater o pacote de estímulo à economia. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise "Diante do recorde de demissões e das previsões de enfraquecimento da economia, estamos concentrados em trabalhar junto ao Congresso pela aprovação da lei do pacote de estímulo econômico, para que possamos criar os empregos e realizar os investimentos necessários para movimentar nossa economia", disse o porta-voz do Tesouro norte-americano, Isaac Baker, em um comunicado no domingo. A expectativa é que Geithner anuncie planos para ajudar os bancos a se desfazerem de ativos podres, além de medidas para evitar a execução de hipotecas e uma nova iniciativa do Federal Reserve para ressuscitar os empréstimos aos consumidores. Segundo Baker, tanto os planos de estímulo à economia em debate no Senado quanto os de recuperação financeira são importantes no atual contexto de crise. "O plano de recuperação econômica é crítico para conter o avanço da crise", continuou. "Sozinho, no entanto, não vai resolver todos os problemas que nos trouxeram até aqui. Precisamos estabilizar e reparar nosso sistema financeiro para manter o fluxo de crédito do qual dependem famílias e empresas e sustentar nossa economia. O plano que o secretário Geithner apresentará na terça-feira atingirá este objetivo."