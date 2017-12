Secretário do Tesouro dos EUA eleva perspectiva de crescimento O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, John Snow, manifestou otimismo em relação à perspectiva econômica dos EUA e declarou que o pacote governamental de corte de impostos e de ajuda aos Estados já está tendo efeitos no mercado acionário. "A verdadeira recuperação vai acontecer no segundo semestre do ano", declarou Snow, em comentários previamente preparados para a Conferência da revista Money, em Nova York. "Eu acredito que teremos taxas anualizadas de crescimento de 3,5% na última parte do ano", previu. A projeção atual de Snow é mais otimista do que as estimativas traçadas recentemente por ele de que a expansão da economia nos últimos meses do ano seria de 2,5% a 3%. Snow afirmou que o plano de corte de impostos já tem ajudado o mercado acionário. "As condições para a recuperação estão se mostrando cada vez melhores", disse. Entre essas condições, o secretário citou o estreitamento do déficit comercial, a melhora do sentimento dos consumidores após o fim da guerra do Iraque, os níveis baixos de juros, a recuperação dos lucros das empresas e da produtividade e os sinais de retomada dos investimentos em capital. Snow declarou ainda que o indicador econômico mais importante para o presidente George W. Bush é o nível de emprego e que haverá uma melhora do mercado quando a economia ganhar vapor. As informações são da Dow Jones.