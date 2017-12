Secretário do Tesouro dos EUA elogia governo Lula O secretário do Tesouro norte-americano, John Snow, disse hoje que as políticas econômicas do Brasil parecem render frutos. Ele elogiou os esforços fiscais do governo Lula, incluindo o combate à inflação e o corte de gastos. Snow esteve reunido hoje com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci. Segundo a assessoria do secretário, eles discutiram a importância do crescimento para tirar da pobreza e melhorar o padrão de vida da população. Snow anunciou que visitará Brasil, Equador e Colômbia a partir do dia 21 de abril. Também participaram do encontro o presidente do Federal Reserve (FED), Alan Greenspan, e o presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles.