Secretário do Tesouro dos EUA elogia Lula e Palocci O secretário do Tesouro dos EUA, John Snow, expressou admiração pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Ele disse que está ?muito impressionado? e animado com o que eles estão fazendo. "O presidente Lula é um forte defensor de políticas econômicas boas e de reformas", afirmou. Ele "está mostrando uma liderança política real e coragem para apoiar as reformas que serão importantes para o futuro do Brasil." Sobre a economia dos Estados Unidos, Snow afirmou que, apesar da taxa de crescimento do país ter sido "anêmica demais" até agora, o pacote de US$ 350 bilhões de corte de impostos e ajuda estatal anunciado pelo presidente do país, George W. Bush, será um impulso. Snow disse ainda que as políticas monetária e fiscal nos EUA "estão trabalhando juntas para lançar as bases para um crescimento muito melhor no terceiro e quarto trimestres." Ele afirmou que espera que o crescimento nesses períodos fique bem acima dos 3%. "Acho que estamos prontos para uma boa recuperação da atividade econômica", acrescentou. As informações são da Dow Jones.