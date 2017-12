Secretário do Tesouro dos EUA fala em SP O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, John Snow, fará um discurso quarta-feira próxima na Câmara Americana de Comércio de São Paulo (Amcham-SP), durante almoço com empresários. Antes, o secretário Snow visitará Brasília (terça), onde se reunirá com o ministro da Fazenda Antonio Palocci e outras autoridades do governo. John Snow dará início em Brasília a uma viagem a América do Sul, que inclui ainda Equador e Colômbia. Ele quer tomar conhecimento das políticas que estão sendo postas em prática pelos novos líderes desses três países nos setores econômico e social.