Secretário do Tesouro dos EUA inicia visita ao Brasil Após os feriados de Páscoa e Tiradentes, a semana se inicia hoje com a visita do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, John Snow, ao País. A primeira reunião de trabalho de Snow ocorrerá às 11h30, quando se encontrará com o presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, e os demais diretores da instituição. Às 15 horas,o secretário norte-americano será recebido pelo ministro da Fazenda, Antônio Palocci Filho. Ao final do encontro, Snow e Palocci deverão conceder uma entrevista coletiva conjunta. O dia de hoje será marcado também pelo início da reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom) no período da tarde, com o mercado concentrando suas apostas numa manutenção dos juros em 26,50% ao ano e na retirada do viés de alta. A decisão final sobre a taxa de juros básica da economia, no entanto, só deverá ser conhecida no início da tarde de amanhã. A ata desta reunião do Copom, entretanto, só será divulgada às 8h30 do próximo dia 2, uma sexta-feira. A divulgação não será realizada na quinta-feira, como de costume, devido ao feriado do dia do trabalho. No mesmo dia de anúncio da decisão do Copom, o Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab) do BC e a Coordenação de Dívida Pública do Tesouro Nacional farão a divulgação mensal dos números da dívida mobiliária federal do mês de março. O BC, por sua vez, tornará públicos os dados das contas externas do País relativos ao mês passado a partir das 10h30 da próxima quinta-feira. A divulgação será acompanhada de uma entrevista coletiva do chefe do Departamento Econômico (Depec) do BC, Altamir Lopes, às 11 horas. A reunião mensal do Conselho Monetário Nacional (CMN) terá início no mesmo horário.