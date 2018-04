Secretário do Tesouro dos EUA pede renovação de Doha Uma das melhores maneiras de combater a pobreza seria encontrar um caminho para revitalizar a Rodada de Doha sobre o livre comércio mundial, que está estagnada, disse neste domingo, 15, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson. "Temos que continuar avançando a agenda do comércio, incluindo uma negociação de sucesso na Rodada de Doha, para mantermos todas as economias crescendo", disse Paulson em declarações preparadas para o comitê de desenvolvimento do Banco Mundial. Além dos benefícios aos países em desenvolvimento, o avanço de Doha aumentaria também as chances de prosperidade em países mais pobres. "A melhor maneira de aliviar a pobreza e aumentar os padrões de vida é através de mais abertura, para que mais gente possa beneficiar-se da expansão da economia global", disse Paulson. Ele disse que a necessidade de liberação do comércio é "clara e obrigatória", mas reconheceu que nem todos pensam assim. "Se quisermos que mais agente apóie, precisamos relaxar as ansiedades e ajudar mais gente perceber os benefícios do comércio", disse Paulson. Desde que a oposição democrata assumiu o controle das duas câmaras do Congresso dos EUA, nas eleições de novembro, o governo Bush vem enfrentando mais resistência de parlamentares em seus pedidos por acordos de livre comércio. Antes do encontro do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, o subsecretário do Tesouro dos EUA, Tim Adams, admitiu que há "ansiedade" em relação ao impacto de mais liberação comercial, que em muitos casos vem acompanhada de mudança de postos de trabalho para países com salários mais baixos. "Precisamos vender melhor os benefícios do livre comércio e dos ganhos em eficiência decorrentes disso, e de como a população média vive uma vida melhor com isso. Precisamos fazer isso no encontro deste fim de semana e precisamos fazer isso todos os dias", disse Adams. A Rodada de Doha, batizada por causa da cidade do Catar, no Oriente Médio, onde as negociações foram lançadas, estão paradas desde meados do ano 2006, em grande parte devido a disputas sobre a proteção a indústrias agrícolas. Negociadores de todos os lados querem conseguir algum avanço antes do fim de junho, quando termina a autoridade de "fast track", que dá poderes para o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, negociar acordos que o Congresso teria que aprovar ou rejeitar, mas sem mudanças.