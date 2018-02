Secretário do Tesouro dos EUA visitará Brasil

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, fará uma visita à América do Sul na próxima semana, para fortalecer os laços econômicos com a região, informou o governo norte-americano em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 2. A viagem de uma semana inclui paradas no Brasil, Uruguai e Chile, "para expressar nossa posição no sucesso econômico da América Latina", informou o Tesouro no comunicado encaminhado à imprensa. Paulson começará a viagem pelo Brasil, onde ficará alguns dias, antes de seguir para Chile e Uruguai, onde fará paradas breves. O programa de viagem prevê encontros com diversas autoridades dos governos dos países visitados. O secretário também terá encontros com líderes empresariais da região para "discutir idéias sobre como aumentar a produtividade, reduzir a pobreza, e fortalecer a classe média na região, além de discutir o que os Estados Unidos estão fazendo para ajudar", acrescentou o Tesouro.