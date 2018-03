Secretário do Tesouro não vê risco de inflação no Brasil Ao comentar a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, afirmou hoje que não vê riscos inflacionários relevantes no Brasil. Ele destacou que a inflação está dentro da meta e ponderou que a luta do governo é para buscar o crescimento econômico.