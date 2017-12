Secretário dos EUA elogia governo Lula e diz estar confiante Após encontro com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, o secretário do Tesouro norte-americano, John Snow, demonstrou confiança no futuro da economia brasileira. Ele disse acreditar que enquanto o governo mantiver uma política econômica sólida e progressista, resultados positivos continuarão. Snow elogiou a atuação de Palocci e disse que graças à liderança do ministro da Fazenda, do Banco Central, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de toda sua adminsitração, a economia brasileira tem seguido um caminho muito positivo. Para o secretário, o melhor sinal desse quadro é a redução do risco Brasil. Isso é muito positivo para nós, afirmou. Snow disse que os mercados estão continuamente julgando as dívidas dos países. Segundo ele, a dívida brasileira vem mostrando comportamento favorável. Isso é um fato estimulante, afirmou. Snow elogiou a liderança do governo na ênfase de políticas fiscais sólidas, política monetária efetiva e também no trabalho da reforma tributária, previdenciária e na lei de falências. Palocci disse que Snow foi um dos responsáveis pelos pronunciamentos recentes de apoio de instituições multilaterais ao Brasil. Isso tem muita importância para o País, afirmou. O ministro destacou a necessidade de aprofundar o diálogo de maneira ampla. Segundo Palocci, durante o encontro os dois conversaram sobre a economia brasileira e os desafios do País. Em tom de brincadeira, ele disse que discutiram também acidentes futebolísticos - o ministro disse ao secretário que não pôde recebê-lo na entrada do Ministério por ter machucado o tornozelo durante uma partida de futebol.