Secretário dos EUA elogia política econômica de Lula e Palocci O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, John Snow, afirmou neste domingo que a política adotada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deve ser seguida como exemplo para melhorar a situação da economia global. Segundo Snow, Lula, e o ministro da Fazenda, Antonio Palocci representam "uma notável exceção" de liderança política no mundo atual. Ao proferir uma palestra no seminário promovido pelo Institute Of International Finance (IIF), que reúne representantes dos maiores bancos privados intern acionais, Snow ressaltou que o mundo necessita de lideranças políticas para lidar com seus problemas. "Não há um grande mistério em relação ao que precisa ser feito, os problemas fundamentais do mundo são muito bem conhecidos", disse Snow. "Não há escassez de boas idéias políticas, de pessoas capazes de avaliar os problemas e oferecer bons conselhos políticos", explicou. O secretário norte-americano observou, no entanto, que "há escassez de lideranças políticas capazes de prestar uma permanente atenção no que precisa ser feito". Snow afirmou em recentes viagens que fez pelo mundo que foi capaz de ver líderes "que trabalham". E citou Lula e Palocci, como exemplos. "Eles são notáveis exceções de lideranças políticas que promovem os políticos", afirmou. Palocci ao ser informado por jornalistas sobre declarações de Snow, sorriu e comentou: "Eu não brigo com elogios e otimismo". O vice-presidente do Citigroup, William Rhodes ao comentar "o excelente trabalho que está sendo desenvolvido pelo governo brasileiro" citou os elogios de Snow ao governo como prova disso.