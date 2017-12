Secretário dos EUA pede mais reformas a Lula O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, John Snow, disse na noite desta quarta-feira, após audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que saiu ?encorajado? com a visão otimista de Lula quanto à aprovação das reformas. Snow disse que não só as reformas previdenciária e tributária são importantes, mas também mudanças em outras áreas, como a legislação trabalhista e sobre o sistema financeiro. Na avaliação dele, a independência operacional do Banco Central será ?um verdadeiro avanço?. As reformas, disse Snow, serão importantes para permitir ao governo a redução das taxas de juros, a criação de empregos e a retomada do crescimento econômico. ?Se tudo isso acontecer, a economia brasileira crescerá mais rápido, haverá mais emprego e mais prosperidade?, afirmou o secretário norte-americano. ?Recomendei (a Lula e ao ministro da Fazenda, Antônio Palocci) que sigam nessa trilha.? Snow disse que falou para Lula ter paciência, pois as medidas que estão sendo adotadas não causam resultados imediatos. ?Não posso fazer nada além de elogiar a abordagem inteligente que eles têm feito sobre essas questões difíceis?, afirmou. Na avaliação do secretário, o melhor indicativo de que o governo Lula está na direção correta é a reação dos mercados financeiros diante das medidas já adotadas. ?É notável a queda nas taxas de juros da dívida externa e a redução da taxa de risco é uma decorrência de políticas corretas?, disse.