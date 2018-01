Secretário-executivo adjunto da Fazenda deixa o cargo O secretário-executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Arno Augustin, deixou o cargo "por motivo de ordem particular", informou a assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda por meio de nota. Augustin estava na equipe do ministro Antonio Palocci desde o período de transição iniciado em novembro de 2002. "Com sua grande experiência em assuntos federativos, o senhor Arno Augustin teve papel relevante nas atividades do Ministério da Fazenda ao longo dos últimos meses, coordenando as discussões sobre reforma tributária, auxiliando no relacionamento com estados e municípios e contribuindo para a formulação da política econômica em geral", diz a nota à imprensa. Segundo o texto, o ministro Antonio Palocci agradeceu a Arno Augustin e elogiou a sua conduta desde a época da transição.