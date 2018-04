Secretário-geral da Opep mantém cautela O secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), o venezuelano Alí Rodrigues, está acompanhando "com preocupação" os acontecimentos na Venezuela. Segundo um porta-voz da Opep, Rodriguez não pretende por enquanto tecer comentários sobre a queda do presidente Hugo Chavez. "Ele vai esperar que a situação fique um pouco mais clara", disse o porta-voz. Rodrigues está acompanhando a crise venezuelana na sede da Opep, em Viena. Até o momento, a queda de Chavez ajudou a derrubar os preços do petróleo no mercado internacional. A cotação do barril brent caiu abaixo dos US$ 25 pela primeira vez nas últimas duas semanas pois o mercado prevê que o país virá novamente a aumentar a sua produção, que havia sido limitada durante o governo Chavez. A Opep está preocupada com a possibilidade um novo governo venezuelano não vir a respeitar as cotas de produção de petróleo estabelecidas pelo cartel, fato que ocorreu várias vezes no passado. Mas fontes da Opep disseram ter esperança que a crise não afete a produção do país e que o novo governo venezuelano continue trabalhando estreitamente com a organização. Analistas acreditam que a saída de Chavez resultará na normalização das atividades da estatal Petróleos de Vezenuela, cuja produção havia sido afetada por causa de uma greve nos últimos dias. Leia tudo sobre a crise na Venezuela