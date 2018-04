Secretário manda recado a candidatos O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, José Guilherme dos Reis, mandou um recado para os candidatos a presidente da República durante discurso no seminário comemorativo de 3 anos de Meta de Inflação, que está ocorrendo no Banco Central do Rio. Reis afirmou que o atual governo deu "passos importantes e hoje tem o regime fiscal forte e transparente. Isso é um ponto importante para ser lembrado principalmente nesses tempos que estamos vivendo", afirmou. Reis ressaltou a importância do equilíbrio fiscal para garantia do sucesso do sistema de metas de inflação. Ele reconheceu, porém, que "a agenda na área fiscal ainda é grande". E citou como exemplo a necessidade de continuar as mudanças no sistema de previdência.