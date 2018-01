Secretários de Finanças reúnem-se no Rio Os secretários de Finanças das 27 capitais brasileiras estarão reunidos nesta quinta-feira, no Rio, para discutir a situação financeira dessas cidades. O encontro será aberto pelo prefeito do Rio, Cesar Maia, seguido de uma palestra de João Sayad, secretário das Finanças de São Paulo e presidente da Associação Brasileira dos Secretários de Finanças das Capitais (ABRASF). No mesmo evento será apresentado um relatório com informações fiscais do consultor da ABRASF, Amir Khair, com estatísticas que comparam o desempenho da arrecadação dos tributos próprios das maiores cidades brasileiras (IPTU, ISS, ITBI e Taxas), a evolução do repasse do ICMS dos estados para os municípios, além do desempenho da arrecadação da Secretaria da Receita Federal nos últimos cinco anos. Traz também resultado de estudos sobre inflação, dívida líquida do setor público e ranking de arrecadação dos tributos próprios das capitais. Segundo comunicado divulgado pela entidade, o secretário municipal de fazenda do Rio, Francisco de Almeida e Silva, diretor de assuntos jurídicos-legislativos da ABRASF, falará sobre a guerra fiscal entre os municípios