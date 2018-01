Sede do Deutsche Bank em Frankfurt é vasculhada pela polícia

FRANKFURT - A sede do Deutsche Bank em Frankfurt foi invadida por promotores nesta terça-feira, 9, para investigar transações de segurança controversas relacionadas com fraude de impostos de alguns dos clientes do banco, informaram autoridades.

Um porta-voz do banco informou que os promotores não levaram adiante alegações contra funcionários do Deutsche Bank e recusou-se a comentar mais sobre o assunto.

Uma pessoa próxima da investigação acrescentou que clientes do banco estão envolvidos em negócios escusos usados por investidores e bancos para reduzir impostos ao explorar de maneira imprópria brechas nas leis europeias .

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As investigações têm como foco um tipo de estratégia de arbitragem de dividendos conhecia como "cum/ex", de acordo com reportagem do The Wall Street Journal. Companhias de investimento usaram negociações de "cum/ex" para reivindicar descontos em pagamentos de impostos, apesar de não terem efetuado o pagamento desses impostos em nenhum momento.

No domingo, o Deutsche Bank anunciou a renúncia de seus chefes-executivos, Anshu Jain e Jürgen Fitschen, que serão substituídos pelo antigo diretor-financeiro da UBS, John Cryan.