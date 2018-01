Segmento de crédito cresceu mais de 30% De acordo com o presidente do Itaú, Roberto Setubal, as carteiras dos segmentos livres de crédito no Brasil apresentaram um crescimento superior a 30% em 2000. "Acredito que teremos novamente um crescimento vigoroso do segmento de crédito este ano", disse. Ele ressaltou que, no médio prazo, este crescimento será em boa parte representado pelos créditos voltados para investimentos e, num futuro um pouco mais distante, no segmento de crédito imobiliário - ainda muito fraco no Brasil e praticamente restrito à Caixa Econômica Federal.