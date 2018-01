Segunda assembléia da Telemar não atinge quórum A segunda tentativa da Telemar de colocar a reestruturação societária em votação foi frustrada, conforme as expectativas, por ausência de quórum suficiente. A companhia encerrou os trabalhos do encontro por volta das 11 horas, depois de contabilizar presença de investidores representantes de 35,25% das ações preferenciais (PN, sem direito a voto) e 57,20% das ordinárias (ON, com direito a voto). O mínimo necessário para abrir a discussão a respeito da reorganização do grupo, para unificação das companhias na Oi Participações, era de 50% do capital preferencialista. O mercado já esperava que esse fosse o desfecho da reunião desta sexta-feira, a exemplo do que ocorreu na primeira convocação - realizada dia 13 de novembro. No entanto, surpreendeu o aumento dos participantes preferencialistas. Na tentativa anterior, o quórum registrado foi de 29,17% das PN e 60,35% das ON. A elevada presença também chama atenção em razão do clima de tranqüilidade na porta da assembléia, novamente realizada na casa de espetáculo Scala. Ao contrário do dia 13, a movimentação era pequena e não se registrou presença maciça de pequenos investidores pessoas físicas, como ocorreu naquele dia.