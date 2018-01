Segunda chance para pedir revisão da meta Os consumidores residenciais que não conseguiram economizar energia terão uma segunda chance para pedir às distribuidoras a revisão da sua meta. A Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) decidiu ontem reabrir a possibilidade de revisão de cotas para casos específicos, o que poderá inclusive suspender os cortes por descumprimento. Estão incluídos nos casos excepcionais as residências que aumentaram o número de ocupantes no último ano, com o nascimento de um filho, por exemplo, com casamento, adoção ou dependência econômica. Nestes casos, serão separados o consumo comum, como geladeira, iluminação e televisor, do consumo individual para que seja calculada a nova meta. Também poderão solicitar a revisão as pessoas que trabalham em casa, como por exemplo, as costureiras e doceiras. As outras excepcionalidades contemplam a construção ou reforma do imóvel, a ligação ou religação da energia em outro endereço e o consumo atípico. Ainda não está decidido a partir de que dia os consumidores poderão procurar as distribuidoras de energia. Na reunião de ontem, o presidente Fernando Henrique Cardoso também determinou que a Câmara estude alternativas para minimizar o impacto do racionamento nas micro, pequenas e médias empresas.