Segunda cota do IR vence hoje A segunda cota do IRPF 2000 vence hoje. Os contribuintes que optaram pelo parcelamento do IRPF2000 devem ficar atentos ao cálculo da segunda cota do imposto. Mesmo para pagamento dentro do prazo, haverá acréscimo de 1% sobre o valor original. No Darf, o campo 06 deverá ser preenchido com 31/05/2000; no 07, informe o valor original da cota, constante na declaração; e no 09, o valor referente aos juros - 1% sobre o valor principal. Assim, some o campo 07 e 09 e preencha o campo 10. Para quem ainda não efetuou o pagamento da primeira cota, cujo vencimento foi 28 de abril, além dos juros de 1%, haverá multa de 0,33% por dia de atraso, contado a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento, que foi 28 de abril. A multa está limitada a 20%. Para recolhimento hoje, a multa é de 9,9%. O valor encontrado deverá constar no quadro 08.