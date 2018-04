Segunda fase do SPB é voltada para o varejo O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Luiz Fernando Figueiredo, afirmou que o novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) entrará agora numa segunda fase mais voltada para o "varejo", buscando aprimorar os instrumentos de pagamento utilizados pelos clientes do sistema. "Agora vamos tratar mais do varejo, de como o cliente se relaciona com o banco", disse Figueiredo, após sua palestra na solenidade de abertura do II Fórum de Telecomunicações para o Sistema Financeiro, que se realiza hoje em Brasília. Segundo o diretor, na primeira fase do SPB, o foco do trabalho foi reduzir os riscos do sistema financeiro. Gradualmente, o BC vem reduzindo o volume de operações diárias das Câmaras de Compensação (Comps) que, segundo Figueiredo, passaram de uma média de R$ 17,5 bilhões para cerca de R$ 14 bilhões diários. O BC também já conseguiu reduzir em 35% o uso de DOCs e em 10% a utilização de cheques. Figueiredo disse ainda que espera que até setembro, ou início de outubro, as clearings de ativos e pagamentos já estejam funcionando. Assim como no ano passado, quando Figueiredo também participou da primeira edição do fórum de telecomunicações para o sistema financeiro, o diretor do BC evitou agora pela manhã responder qualquer pergunta que não fosse relacionada com o SPB. Por isso, Figueiredo insistiu em frisar os pontos apresentados por ele durante sua palestra. Para o diretor, a segunda fase do SPB terá quatro vetores de ação: a padronização dos protocolos de comunicação do sistema financeiro; a integração das redes; a truncagem de cheques (não remessa física); e a segurança de instrumentos eletrônicos de pagamento. "Essa segunda fase vai se concentrar na modernização dos instrumentos de pagamento, na melhoria da segurança e eficiência das transações de varejo", disse o diretor.