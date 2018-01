Segunda maior companhia aérea do mundo deve pedir concordata A solicitação feita pela United Airlines, controlada pela UAL, de um empréstimo garantido de US$ 1,8 bilhão e negada pelo governo norte-americano torna quase certo um pedido de concordata pela segunda maior companhia aérea mundial. A empresa, diante do prazo final para pagamento de parte da dívida de US$ 920 milhões, deverá entrar com pedido de concordata em questão de dias, embora a empresa busque empréstimos que a permita manter as operações enquanto submete-se à proteção sob a lei de falências dos Estados Unidos. Concorrência O pedido de concordata, que será o maior da história do setor aéreo, beneficiará as empresas concorrentes. Isso porque a companhia provavelmente reduzirá os vôos e a capacidade de assentos, permitindo às concorrentes ganharem participação no mercado. Uma reorganização, segundo o capítulo 11 da lei de falências, também permitirá à United reduzir a mão-de-obra, o financiamento e custos com aeronaves. Ao negar o pedido de ajuda, o Conselho de Estabilização do Transporte Aéreo dos EUA disse que o plano de negócios da empresa "não é financeiramente sólido". O conselho abriu a possibilidade de reconsiderar o pedido da companhia, caso entre com pedido de concordata e concorde em realizar mudanças no plano de negócios. Calote A agência de classificação de risco Standard & Poor´s rebaixou a nota de crédito corporativo da UAL e da United Airlines de "CCC-" para "D" (nível de calote) após o conselho ter negado o pedido da companhia. A nota para a dívida sênior não segurada da United também foi rebaixado de "CC" para "C". As emissões de dívida da companhia foram revisadas de "em desenvolvimento" para "negativas". "O rebaixamento do rating de crédito corporativo para ´D´ reflete o default (calote) de cerca de US$ 920 milhões em dívidas. Com a decisão do conselho, desaparece qualquer possibilidade realista de que o default seja resolvido antes que expirem os prazos de carência da dívida", disse o analista de crédito da S&P, Philip Baggaley.