Segunda parcela do 13º deve ser paga até dia 20 O pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário deve ser feito até o próximo dia 20 de dezembro. Todos os empregados deverão receber o correspondente a metade do valor apurado em 1 de dezembro por mês de serviço, devendo ser compensado o valor recebido a título de primeira parcela. Como a primeira parcela não sofreu incidência previdenciária e de imposto de renda, deverão ser recolhidas agora com base no valor total da remuneração. Essas informações são fornecidas pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo (SESCON-SP).