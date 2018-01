Segunda parcela do 13º salário começa a ser paga na terça-feira

A Previdência Social começa pagar na próxima terça-feira, 24, a segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. De acordo com a pasta, alguns segurados receberão um valor menor do que a primeira parcela por causa do desconto de Imposto de Renda.

O pagamento também vai englobar aqueles que recebem auxílio-doença, salário-maternidade e auxílio-reclusão, tendo como base o número de meses que o benefício vem sendo pago este ano. Se a pessoa recebe o benefício desde janeiro deste ano ou antes, o 13º será de 50% do valor do benefício.

Quem recebeu durante um período este ano, mas já teve o benefício encerrado, não receberá nenhuma parcela uma que. Nestes casos, o INSS já pagou o 13º proporcional junto com a última mensalidade do benefício.

O abono não é pago a quem recebe benefícios assistenciais, como amparo ao idoso e à pessoa com deficiência, renda mensal vitalícia, pensão mensal vitalícia e salário-família.